Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud, reunit in sedinta ordinara, a aprobat proiectul de hotarare privind acordarea burselor de excelenta, burselor de merit si burselor sociale, studentilor, pentru anul universitar 2023-2024.Astfel, se acorda burse de excelenta, pentru anul universitar 2023- 2024, in cuantum de 700 lei/luna, in conditiile stabilite de Regulamentul privind acordarea burselor de excelenta pentru studentii care au urmat si absolvit cursurile invatamantului liceal in institutiile ... citeste toata stirea