Subprefectul Ioan Zagrean, secretar general al PNL Bistrita-Nasaud, considera ca Legea 9/2023, a debirocratizarii, este una binevenita, insa multe dintre masuri au fost implementate la serviciile aflate in coordonarea Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud inca dinainte de intrarea in aplicare."La Serviciul Pasapoarte, am implementat aceasta lege nu acum, ci cu ceva timp in urma, acum a ajuns la final. Nu se mai foloseste nicio copie, niciun dosar, niciun obiect de papetarie. Pur si simplu, ... citeste toata stirea