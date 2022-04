Subprefectul Ioan Zagrean: Peste 100.000 lei decontati la primarii pentru cheltuielile cu hrana refugiatilor! Din mai, se depun cereri si pentru cazare

Subprefectul judetului Bistrita-Nasaud, Ioan Zagrean, a precizat, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural Bistrita-Nasaud ca numarul persoanelor refugiate din Ucraina care au fost cazate in judetul nostru in ultimele doua saptamani se mentine la o medie de circa 530 de persoane."Potrivit H.G. nr. 336/2022 din 11 martie 2022, privind stabilirea mecanismului de decontare a cheltuielilor cu hrana cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului ... citeste toata stirea