Succes la scoala, dragi Minioni din Dumbrava!

A venit momentul sa ne luam ramas bun si sa va uram mult succes in noua voastra aventura scolara. Ati crescut atat de mult si ati invatat atat de multe lucruri frumoase in timpul petrecut la gradinita. Suntem extrem de mandre de fiecare dintre voi!Fiecare ras, fiecare descoperire si fiecare moment petrecut impreuna vor ramane mereu in amintirile noastre. Va multumim pentru bucuria pe care ne-ati adus-o si pentru toate momentele speciale pe care le-am impartasit.Acum, sunteti pregatiti sa ... citește toată știrea