Supercom: Continua actiunea de distribuire a europubelelor galbene!

Compania Supercom aduce la cunostinta beneficiarilor interesati faptul ca se continua actiunea de distribuire a europubelelor galbene cu o capacitate de 240 L, destinate colectarii deseurilor reciclabile fractia plastic si metal.Prin urmare, persoanele fizice care nu detin deja o asemenea pubela sunt asteptate la sediul Supercom (str. Drumul Cetatii, nr.11), in vederea primirii uneia, in intervalul orar 08:00-17:00, de luni pana vineri. Pentru situatii speciale, exista varianta ca in baza ... citeste toata stirea