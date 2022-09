Sute de oameni au retrait bucuria cantecului si jocului traditional si de petrecere, la Targul Lechintei

Targul Lechintei, despre care se crede ca ar fi avut prima editie in 1892, si care a fost intrerupt o singura data, in al Doilea Razboi Mondial, tot o singura data pe vremea comunismului si apoi de pandemie, si-a reluat parcursul firesc, de sarbatoare. Pe vremuri, erau scoase butoaiele cu must, acum e un pic prea devreme, dar podgoriile Lechintei isi vor arata bogatia ceva mai in toamna.In acest an, Targul Lechintei a fost coroborat si cu actiunile dedicate sarbatoririi a 30 de ani de la ... citeste toata stirea