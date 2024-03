Sute de prescolari si elevi au fost alaturi de politistii bistriteni de Ziua Politiei Romane!

De Ziua Politiei Romane, elevii si prescolarii bistriteni au avut posibilitatea sa descopere aspecte din activitatile pe care le desfasoara, zi de zi, politistii, dar si dotarile de care acestia dispun in executarea misiunilor. In proximitatea Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud au fost amenajate standuri expozitionale cu tehnica de ultima generatie folosita in activitatea de politie."Sarbatorim 202 ani de existenta a Politiei Romane si pe aceasta cale vreau sa transmit ... citește toată știrea