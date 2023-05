Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud va invita, joi, 4 mai 2023, ora 13, la un eveniment expozitional care se va contura in jurul documentelor personale ale artistului Norbert Thomae.Detinem in patrimoniul nostru opere impresionante - pictura pe panza si carton, care pot fi admirate in expozitia permanenta a Casei Argintarului.La Muzeul Bistrita va invitam sa-l descoperiti prin cuvinte scrise, pe pagini de caiet, in care isi expune viata si framantarile aristice - "Jurnalul unui pictor - ... citeste toata stirea