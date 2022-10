Tanar de 17 ani, transportat la spital, dupa un accident cu ATV- ul, la Suplai

In aceasta dimineata, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au fost sesizati cu privire la producerea unui accident.In urma primelor verificari efectuate la fata locului, a rezultat faptul ca, un tanar, de 16 ani, din Runcu Salvei, in timp ce conducea un ATV, pe un drum forestier, de pe raza localitatii Suplai, a pierdut controlul si a intrat in coliziune cu un podet din beton.Tanarul a fost ranit si transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale.In cauza a fost ... citeste toata stirea