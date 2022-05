Tanar din Bistrita, retinut dupa ce a talharit un vanzator de la un magazin non-stop! L-a amenintat cu pistolul si a plecat cu 6400 lei

La data de 23 mai a.c., in cadrul investigatiilor efectuate intr-un dosar de talharie calificata, politistii Biroului de Investigatii Criminale Bistrita, impreuna cu luptatori de la Actiuni Speciale, au descins la locuinta unui tanar, de 21 de ani, din Bistrita, banuit de comiterea faptei."Tanarul in cauza a fost depistat si condus la sediul Politiei, iar, in urma audierilor, a fost retinut, pentru 24 de ore. In prezent, acesta se afla in arestul Inspectoratului de Politie Judetean ... citeste toata stirea