Tanar din Bistrita, retinut pentru ca ar fi vandut produse contrafacute! Comercializa boxe audio!

In urma unei perchezitii domiciliare, efectuata la data de 8 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bistrita-Nasaud au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui tanar de 25 de ani, din Bistrita, banuit de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare"Din investigatiile efectuate pana in prezent, a reiesit faptul ca, incepand din anul 2020 si pana in prezent, acesta ... citeste toata stirea