Un tanar de 25 de ani din judetul Bistrita-Nasaud a fost prins in flagrant delict de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Targu Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Mures, in timp ce punea in circulatie bancnote euro false, a scris Agerpres."Cel in cauza a fost prins imediat dupa ce ar fi pus in circulatie bancnote cu valoare nominala de 50 de euro, susceptibile a fi contrafacute, in schimbul achizitionarii unor bunuri expuse spre ... citeste toata stirea