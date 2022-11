Tanar din Nasaud, arestat preventiv intr-un dosar de trafic de droguri de risc. Alti doi tineri sub control judiciar

Un tanar din Nasaud, banuit ca ar fi distribuit cannabis si substante psihoactive, a fost depistat si arestat preventiv, in urma unei prinderi in flagrant delict, realizata de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bistrita-Nasaud.La data de 23 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Bistrita-Nasaud si procurori D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Bistrita-Nasaud au pus in aplicare 5 mandate de perchezitie.Perchezitiile au ... citeste toata stirea