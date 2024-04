Tanara de 16 ani, din Bistrita, retinuta dupa ce a inselat mai multe persoane, cu anunturi fictive pe internet! Cum proceda

La data de 8 aprilie a.c., politistii de la Biroul de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara pentru documentarea mai multor inselaciuni.Perchezitia a fost efectuata in Bistrita, la locuinta unei tinere de 16 ani, banuita de comiterea faptelor. Astfel, au fost descoperite si ridicate sume de bani, obiecte si inscrisuri relevante pentru cauza."Din investigatiile efectuate de politisti pana in prezent a reiesit faptul ca, in perioada 19 decembrie 2023-19 ... citește toată știrea