Astazi, in urma cercetarilor si investigatiilor efectuate, politistii Biroului de Investigatii Criminale, impreuna cu cei ai Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei Municipiului Bistrita au identificat o tanara de 18 ani, din Poiana Ilvei, banuita de furt din locuinta.In fapt, in dupa-masa de ieri, 11 ianuarie, o tanara din Bistrita a sesizat prin 112 faptul ca i s-a sustras o suma de bani, pe care o pastra in locuinta ei din municipiul Bistrita. ... citeste toata stirea