Prima data am fost la targ prin 1952. Aici, la Lechinta, a fost si primul meu loc de munca. Cu totii asteptam sarbatoarea de pe 21 septembrie cu nerabdare. Ne si pregateam, eram doar gazde si trebuia sa arate bine comuna, ne spune fostul primar Gheorghe Muresan care si acum, la peste 80 de ani, ca si in tinerete, a iesit la targ. "Era altfel atunci. Inainte cu o zi era targul de animale. Veneau aici crescatorii de animale din toata Campia. Acum, din pacate, nici animale nu mai au in gospodarii ... citeste toata stirea