In primul mandat ca primar al comunei Budesti, domnul Codrea Vasile, impreuna cu angajati ai Primariei si cativa sateni, au plantat in parcul din centrul satului Budesti, in apropierea Monumentului eroilor din primul si Al Doilea Razboi Mondial, mai multi tei si brazi. Cei care au rezistat "vicisitudinilor", s-au dezvoltat frumos, teii oferind atunci cand infloresc un miros ademenitor iar brazii o umbra imbietoare. Alaturi de ei se afla cativa frasini plantati de invatatorul satului impreuna cu ... citeste toata stirea