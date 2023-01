Teofil Iulian Cioarba, noul prefect al judetului Bistrita-Nasaud

In sedinta de astazi, Guvernul a adoptat Hotararea privind eliberarea doamnei Oprea Mica din functia de prefect al judetului Bistrita-Nasaud. De asemenea, a fost adoptata hotararea de Guvern privind numirea domnului Cioarba Teofil-Iulian in functia de prefect al judetului Bistrita-Nasaud. Ceremonia de investire urmeaza a fi anuntata.Teofil Iulian Cioarba a ocupat functia de director executiv la Directia Economica a Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, fiind membru in Consiliul de ... citeste toata stirea