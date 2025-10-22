Editeaza

TIbi Useriu si Cristian Deac, pe Drumul Istoriei. Popas la Zagreb, la Ambasada Romaniei in Croatia

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 07:11
Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, s-a intalnit, la Ambasada Romaniei din Croatia, cu o parte din comunitatea romaneasca de aici, intr-un moment special prilejuit de primirea echipei conduse de Tibi Useriu, alaturi de colegii sai Cristian Deac si dr. Catalin Sava, cei care alearga in cadrul proiectului "Pe drumul istoriei - de la Roma la Drobeta-Turnu Severin".

"Am trait impreuna emotia unei misiuni care depaseste sportul si devine un simbol al legaturii ...citește toată știrea

