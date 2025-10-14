Editeaza

Tineri creativi pentru un viitor sustenabil - experienta europeana in Italia

Sursa: Rasunetul
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:20
12 citiri
In perioada 28 septembrie - 1 octombrie 2025, un grup format din patru tineri si doi coordonatori, reprezentanti ai Asociatiei Tineri pentru Comunitate Bistrita si ai Liceului de Arte "Corneliu Baba" Bistrita, a participat la o vizita de studiu in Italia, desfasurata in cadrul proiectului "Tineri creativi pentru un viitor sustenabil", finantat din bugetul local al municipiului Bistrita.

Creativitate, responsabilitate si sustenabilitate

Tema activitatii, "Moda si arta sustenabila", a oferit ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
La taifas cu Octavian Harsian - admirand culorile viei si amirosind aroma strugurilor de Dumitra
Va spun cu deplina sinceritate ca, in cei peste 55 de ani de jurnalism, n-am intalnit un om care sa ...
Ce trebuie sa stii despre schimbarea furnizorului de energie
Multi romani cred ca schimbarea furnizorului de energie e un proces complicat. Din aceasta cauza, ...
O sarbatoare a credintei si a comunitatii locale, la Galatii Bistritei
Biserica "Sfanta Cuvioasa Parascheva" din Galatii Bistritei, construita intre anii 1865-1867 si ...
ActualitateBusinessSportLife Show