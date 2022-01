Tipuri de vergeturi si metode pentru combaterea lor

Cu toate ca pot persista pentru o perioada mai lunga de timp, in functie de fiecare caz in parte, vergeturile pot fi remediate prin diverse metode, cum ar fi crema vergeturi, fototerapie sau terapie cu laser.Ce sunt vergeturile?Cu toate ca si barbatii se pot confrunta cu vergeturi, ele sunt mai frecvente la femei. Acestea pot aparea sub forma unor semne rosiatice sau mov care se intind pe anumite zone ale pielii. Aceste cicatrici se diferentiaza total de pielea normala. Cu toate acestea, ... citeste toata stirea