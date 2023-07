La data de 16 iulie a.c., politistii din Sangeorz-Bai au fost sesizati cu privire la faptul ca intre doi frati, ambii de 32 de ani, din Cormaia, a izbucnit un scandal. La fata locului s-a constatat ca, pe fondul consumului de alcool, cei doi s-ar fi agresat reciproc, in curtea locuintei lor, iar in urma loviturilor, unul dintre acestia a intrat in stare de inconstienta, fiind transportat la spital unde, din nefericire, a decedat.In cadrul cercetarilor efectuate, politistii Serviciului de ... citeste toata stirea