Doua interventii ale jandarmilor la un hipermarket din municipiu pentru constatarea unor furturi in mai putin de 6 ore. Prima interventie a avut loc marti in jurul orei 12.00, cand doi barbati au ales mai multe produse de pe rafturile magazinului, iar la casa de marcat nu le-au scanat si achitat integral. Jandarmii au intervenit la fata locului si au constatat faptul ca in zona a actionat un grup format din trei barbati care au sustras diferite produse alimentare.Pe numele acestora au fost ... citeste toata stirea