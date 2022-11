Trei noi proiecte finantate prin PNRR pentru Consiliul Judetean si Primaria Bistrita

Ministerul Dezvoltarii finanteaza 616 noi investitii, in 455 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Lista proiectelor finantate, in valoare totala de 2.853.840.014,81 lei, a fost publicata pe site-ul www.mdlpa.ro. Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR.Printre acestea, figureaza si trei proiecte din judetul nostru. ... citeste toata stirea