Ma numesc Tudor Tirlisan si sunt elev in clasa VIII-a A la Scoala Gimnaziala "Mihai Eminescu", Nasaud. Anul acesta m-am calificat si am participat la Olimpiadele Nationale de Matematica si Informatica, la prima obtinand medalia de bronz.Avandu-l ca exemplu pe fratele meu care a participat si castigat foarte multe concursuri si olimpiade, mi-am dorit si eu sa fac performanta. In acest sens m-am pregatit atat la Centrul de Excelenta cu profesori pasionati de munca pe care o fac, cat si ... citeste toata stirea