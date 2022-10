Turneul "Vioara lui Enescu la sate" ajunge la Caianu Mic, Prundu Bargaului, Arcalia si Bistrita!

Turneul Vioara lui Enescu la sate a ajuns anul acesta la cea de-a zecea editie si va incepe in doua localitati din Bistrita-Nasaud: joi, 27 octombrie, in Caianu Mic, iar vineri, 28 octombrie, in Prundu Bargaului.De asemenea, in 7 noiembrie, vor fi doua concerte la noi in judet, la Arcalia, de la ora 13, si la Palatul Culturii, de la ora 19.In 2022, turneul revine intr-o noua formula, in care violonistul Gabriel Croitoru, alaturi de fiica sa, Simina Croitoru, duc muzica lui George Enescu la ... citeste toata stirea