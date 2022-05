Tutunul este daunator pentru sanatatea noastra si a planetei!

De Ziua Mondiala fara Tutun din 31 mai 2022, ultimile statistici scot la lumina impactul masiv al tutunului asupra mediului. Industria tutunului contribuie cu 84 de megatone de emisii de CO2 in aer in fiecare an si taie 600 mcubi copaci pentru a face tigari. Anul acesta, campania globala anuala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) cere ca industria tutunului sa fie trasa la raspundere pentru impactul ei asupra mediului si le ofera fumatorilor un motiv in plus pentru a renunta la fumat. ... citeste toata stirea