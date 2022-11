Un atelier de reparatii, mansarda si acoperisul unui duplex din Unirea, distruse de un incendiu

Detasamentul de Pompieri Bistrita a intervenit in localitatea componenta Unirea, municipiul Bistrita la un incendiu izbucnit la un atelier de reparatii echipamente electrocasnice.Potrivit ISU BN, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de un consumator lasat sub tensiune in atelierul de reparatii electrocasnice, din cauza efectului termic al curentului electric.In momentul sosirii la locul solicitarii, incendiul se manifesta generalizat la nivelul atelierului de reparatii, acoperisului ... citeste toata stirea