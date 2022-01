Un barbat a murit intr-un incendiu la Taure

Sectia de Pompieri Nasaud intervine cu trei echipaje de pompieri la un incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Taure.Din primele informatii, o persoana ar fi ramas in interior. Interventia este in dinamica.ISU BNUpdate: Din pacate, in momentul in care echipajele de interventie au avut acces in interiorul podului, au gasit un barbat, in varsta de aproximativ 84 de ani, care prezenta leziuni incompatibile cu viata.Sotia acestuia a suferit un atac de panica, a fost preluata de ... citeste toata stirea