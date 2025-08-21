Editeaza

Un barbat din Feldru, cu permis fals, a bagat o femeie in spital

Sursa: Rasunetul
Joi, 21 August 2025, ora 13:31
13 citiri
La data de 20 august a.c., in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal de vatamare corporala din culpa, politistii din Sangeorz-Bai au extins cercetarile cu privire la comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals.

In fapt, la data de 18 august a.c., politistii Compartimentului Rutier Sangeorz-Bai au intervenit pentru efectuarea cercetarilor, ca urmare a producerii unui accident rutier pe Drumul ...citește toată știrea

