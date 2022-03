Subprefectul Decsei Atilla a anuntat ca in acest an, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va implementa un proiect prin care vor fi promovate solutii pentru oprirea fluxului de deseuri de pe raurile din Bazinul hidrografic Somes-Tisa."Vor fi amplasate patru sisteme de colectare a deseurilor plutitoare, iar unul din aceste patru sisteme va fi amplasat in judetul nostru, in apropierea localitatii Beclean, pe Somesul Mare, ... citeste toata stirea