In cursul lunii martie 2023, politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Bistrita-Nasaud, in urma efectuarii unor activitati informativ-operative, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca mai multe persoane, posibil minore, dintr-o comuna din judetul Bistrita-Nasaud, organizeaza lupte intre caini si pregatesc in acest scop exemplare canine din rasele periculoase prevazute de O.U.G. 55/2002."Astfel, la pregatirea acestora foloseau alte animale vii, cum ar fi caini de rasa ... citeste toata stirea