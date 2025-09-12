Editeaza

Un nou inceput la Scoala Gimnaziala Nr. 4! Doamna director Daniela Danea si-a incheiat cariera de dascal

Sursa: Rasunetul
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:15
13 citiri
Luni, 8 septembrie 2025, scoala noastra si-a deschis portile pentru un nou an scolar plin de speranta, curaj si descoperiri, de data aceasta cu o noua echipa manageriala, profesor Silviu Grapini - director si profesor Iulia Morari - director adjunct. Festivitatea de deschidere a fost despre bucuria copiilor, emotia parintilor si dedicarea cadrelor didactice.

Un lider adevarat, un manager cu suflet mare

La inceputul acestui an scolar, comunitatea noastra scolara traieste un moment plin de ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Un barbat din Cociu - comuna Sintereag - amendat cu 3000 lei pentru abandonarea unor deseuri in natura
Nu aruncati deseuri in natura! Riscati amenzi mari! Inspectorii Corpului de Control al ADI Deseuri ...
Robert Sighiartau: Succes elevilor, dascalilor si parintilor in noul an scolar!
Scolarii sunt pregatiti. Succes elevilor, dascalilor si parintilor in noul an scolar!, este mesajul ...
Ministrul Bogdan Ivan: Puterea companiilor romanesti pentru un viitor mai verde - Electrica si Romgaz aduc 400 MW de energie curata
Astazi, am facut un nou pas pentru viitorul energetic al Romaniei: Electrica si Romgaz au semnat un ...
ActualitateBusinessSportLife Show