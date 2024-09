Un nou pol politic de dreapta - PMP si Forta Dreptei - la alegerile prezidentiale

O noua alianta politica de dreapta s-a format pentru cele mai importante alegeri din acest anAstazi, s-a nascut un nou pol politic de dreapta, gata sa lupte pentru cea mai importanta batalie politica din acest an: alegerile prezidentiale.Partidul Miscarea Populara (PMP) si Forta Dreptei au decis sa mearga impreuna in aceasta competitie, unindu-si fortele in sprijinul unui candidat care reprezinta valorile autentice de dreapta - Ludovic Orban, presedintele Forta Dreptei. Acesta este un lider ... citește toată știrea