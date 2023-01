Un nou proiect prin PNRR, aprobat pentru Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud

Ministerul Dezvoltarii finanteaza 123 noi investitii, in 111 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) - anunta ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Proiectele, in valoare totala de 352.318.738,65 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR.Astfel, pentru Valul Renovarii, au fost aprobate 17 noi proiecte, in valoare totala de ... citeste toata stirea