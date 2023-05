Satul romanesc traditional, care a constituit matricea noastra, romaneasca, nu a murit. El este prezent in muzeele etnografice ( iar in ultimii ani s-au inmultit colectiile muzeale locale menite sa pastreze patrimonial comunitatilor respective), in carti, dar mai ales in mintile si inimile celor care isi au radacinile in el. Printre acestia se numara si autorii cartii recent aparute la Editura Napoca Star din Cluj-Napoca, "BORLEASA : ANSAMBLU DE VALORI", carte pe care am avut onoarea sa o ... citeste toata stirea