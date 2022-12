Un sistem de colectare a deseurilor plutitoare va fi amplasat pe Somesul Mare, in Beclean

Documentatia de achizitie a contractului de executie a lucrarilor pentru cele doua sisteme de colectare a deseurilor plutitoare de pe rauri care vor fi executate in prima etapa este in curs de evaluare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice.Un sistem de colectare a deseurilor plutitoare va fi amplasat pe raul Somesul Mare, in localitatea Beclean, in amonte de podul pietonal ce asigura legatura intre Beclean si Beclenut. Deseurile vor fi colectate de pe ... citeste toata stirea