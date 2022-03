Un sofer din Budesti, sub influenta alcoolului, implicat intr-un accident rutier la Bistrita

La data de 1 martie a.c., politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe raza municipiului Bistrita. "La locul evenimentului, politistii au identificat un sofer de 20 de ani, din Budesti care in timp ce conducea un autoturism a intrat in coliziune cu un altul, condus de o femeie de 38 de ani, din Cepari. In urma impactului dintre autovehicule, soferita a fost ranita, fiind ulterior transportata la spital pentru acordarea de ... citeste toata stirea