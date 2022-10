Un student din Bistrita-Nasaud a castigat, la Recensamant, peste 7000 de euro!

Un student din judetul nostru a castigat cea mai mare suma la Recensamantul Populatiei si Locuintelor, a transmis Directia Regionala de Statistica Bistrita-Nasaud. Potrivit comunicatului transmis de directorul executiv Mircea Chira, studentul a primit suma de 35.560 lei, adica peste 7000 euro. Un pensionat din MAI si un pensionar de la Armata sunt pe urmatoarele locuri in topul 10 castiguri la Recensamant, in judetul nostru.Activitatea personalului de recensamant s-a desfasurat in perioada 14 ... citeste toata stirea