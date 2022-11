Unii cetateni pur si simplu nu inteleg ca natura din preajma localitatilor nu este groapa de gunoi! Iar pentru acesti indivizi amenda este o sanctiune binemeritata!

Din indiferenta, ignoranta si chiar lipsa de educatie, unii cetateni din judetul nostru aleg sa-si arunce deseurile in diferite locuri din natura, in jurul localitatilor in care locuiesc, poluand in mod foarte grav mediul in care traiesc concetatenii lor. Inspectorii Corpului de Control al A.D.I. Deseuri Bistrita-Nasaud monitorizeaza video aceste zone in incercarea de a preveni si combate abandonul de deseuri in natura.Pe baza dovezilor foto furnizate de inspectorii Corpului de Control al ADI ... citeste toata stirea