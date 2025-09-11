Editeaza

Universitarul rebrisorean Dumitru Acu - un atribut adus stiintei si culturii

Sursa: Rasunetul
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 10:47
Nu exista coroana mai grea, dar nici mai nobila, decat aceea de a ramane OM cu o minte stralucita, care atinge adevarata desavarsire doar atunci cand este insotita de o inima calda si recunoscatoare pentru tot ceea ce are. Un astfel de om este universitarul rebrisorean Dumitru Acu - o fiinta daruita cu vocatie si pasiune, care si-a transformat viata intr-un veritabil ritual in slujba matematicii si culturii.

L-am intalnit in 6 septembrie 2025, la simpozionul din satul sau natal, la aniversarea ...citește toată știrea

