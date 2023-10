Senatorii USR au votat, astazi, impotriva modificarilor aduse de coalitia PSD-PNL la sistemul de pensii speciale, dupa decizia CCR. Aceste modificari vor produce efecte dupa aproape 40 de ani, ceea ce reprezinta o mascarada de reforma pusa in scena de PSD si PNL."Azi am fi putut repara aceasta nedreptate crunta, aceea prin care unii lucreaza pana la 65 de ani ca sa plateasca pensiile specialilor. Azi am ratat ocazia de a imbunatati proiectul de lege al domnului Budai si de a trece si pensiile ... citeste toata stirea