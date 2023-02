USR il cheama pe Nicolae Ciuca la "Ora prim-ministrului", in Senat, sa dea explicatii despre proiectul privind pensiile speciale

Grupul USR din Senat il cheama pe Nicoale Ciuca la "ora prim-ministrului", in data de 6 martie 2023.USR a propus ca subiect de dezbatere pozitia premierului Romaniei cu privire la reforma pensiilor speciale si de serviciu, inclusiv masura in care proiectul guvernului raspunde cerintelor stabilite prin jaloanele Planului National de Redresare si Rezilienta.Radu Mihail, liderul grupului USR din Senat, considera ca proiectul de lege care a fost depus la Parlament are carente majore, nu rezolva ... citeste toata stirea