Rezultatele de la examenul de bacalaureat ne ofera imaginea nefardata a esecului sistemului educational din Romania sub mandatele lui Klaus Iohannis, in conditiile in care doar 42% dintre copiii care au inceput clasa I in 2011 au ajuns sa treaca examenul de bacalaureat din 2023."Din 206.055 elevi care au intrat in scoala romaneasca in 2011 doar 87.266 au luat Bac-ul. Si mai dramatic este ca mare parte a acestei generatii s-a pierdut pe drum in timpul liceului. Am avut 174.472 elevi care au ... citeste toata stirea