USR se opune din nou majorarilor exagerate ale tarifelor propuse de aceasta data de ADI Deseuri Bistrita-Nasaud

La fel cum ne-am opus majorarilor tarifelor la apa si canalizare. Prin voceareprezentantilor USR in Consiliul Local al Municipiului Bistrita, astazi am aprobat Proiectulde Hotarare care mandateaza Viceprimarul Municipiului Bistrita sa voteze impotrivamajorarilor de tarife si noilor taxe propuse de ADI Deseuri, institutie condusa de fostulviceprimar PSD, Cristian Marius Niculae.Proiectul in forma propusa de ADI deseuri BN nu indeplineste toate conditiile delegalitate si de oportunitate, ... citeste toata stirea