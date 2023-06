USR si Forta Dreptei au depus, miercuri, o motiune simpla impotriva ministrului Ligia Deca si solicita Guvernului PSD-PNL sa-si asume angajamentele din programul de guvernare in privinta finantarii sistemului de educatie. Motiunea este intitulata #Indraznesc sa sustin educatia!"Educatia romaneasca a ajuns la un nivel atat de jos de plata, incat anumiti profesori nu isi pot permite nici macar sa ramana in greva sau sa intre in greva. Saptamana viitoare, doamna Ligia Deca ar trebui sa vina in ... citeste toata stirea