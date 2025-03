USR: Vechile partide refuza reformarea serviciilor secrete

Vechile partide politice - PSD, PNL si UDMR - refuza reformarea serviciilor secrete din Romania si au votat in Comisia SRI impotriva proiectului USR pentru limitarea numarului de mandate ale conducatorilor acestor institutii. Urmeaza votul final in plenul Senatului, camera decizionala, iar Romania merita sa aiba un Parlament care sa sprijine o adevarata reforma.Limitarea numarului de mandate este o practica frecvent utilizata in democratiile autentice, avand rolul de a asigura un echilibru ... citește toată știrea