Utilaje noi, din fonduri europene, pentru buna gospodarire a comunei Caianu Mic!

La Caianu Mic, au ajuns utilajele achizitionate in cadrul unui proiect cu finantare europeana. "Asa cum am promis, comuna noastra va avea in dotare inca doua utilaje noi!Astfel, printr-un proiect finantat de Uniunea Europeana prin Grupul de Actiune Locala Esinutul ... citește toată știrea