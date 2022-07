Valoarea proiectului de reabilitare Scolii Gimnaziale "Mihai Eminescu", actualizata! Pentru Liceul Economic, fonduri prin PNRR

Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de reabilitare, extindere si dotare a Scolii Gimnaziale "Mihai Eminescu" din Nasaud vor fi actualizati, astfel incat valoarea investitiei sa fie in pas cu majorarile aparute pe piata constructiilor."Valoarea investitiei va fi majorata cu 23%, in baza Ordonantei de Urgenta 64/2022 privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, plus 5% ce ne revine noua, per total cu ... citeste toata stirea