Varianta ocolitoare a Becleanului, in faza avansata de constructie

In luna aprilie a acestui an au inceput lucrarile la Varianta ocolitoare a Becleanului, gandita ca o solutie de fluidizare si decongestionare a traficului din localitate.Acum, la 6 luni distanta de la momentul inceperii lucrarilor, acestea sunt intr-o faza avansata de executie. E o lucrare complexa, de la inceput pana la final, cu solutii tehnice exceptionale in fiecare etapa de construire. Conform contractului, lucrarile trebuie finalizate pana in martie 2024. Totusi, pentru a putea absorbi ... citeste toata stirea